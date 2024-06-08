Яровая предложила разработать план занятий вожатых с детьми

Яровая предложила Минпросвещения разработать план занятий вожатых с детьми
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила в Министерство просвещения РФ предложение о разработке плана ежедневных практических занятий вожатых с детьми. О такой инициативе она рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Буквально вчера мною было направлено обращение министру просвещения Кравцову Сергею Сергеевичу. <…> Вот вожатые, мальчики и девочки, условно говоря, сами еще только студенты, только закончили школу. Они становятся вожатыми. Вопрос: как и о чем они должны строить работу с детьми в период каникулярный? Несомненно, это должны быть не какие-то там 100-страничные тексты с общими тезисами. Должен быть понятный план действий", - сказала Яровая.
Она отметила, что с министром достигнута договоренность о разработке ежедневного плана практических занятий и работы с детьми, понятный каждому студенту.
По ее мнению, такой план должен включать нарративы, связанные с нравственными, традиционными ценностями, а также знакомить детей с художественной литературой, произведениями искусства и ключевыми датами.
"В период лета очень много праздничных памятных дат, которые, несомненно, тоже являются прекрасным поводом к тому, чтобы с детьми поговорить и о будущей профессии. Например, День рыбака, День шахтера, День металлурга. Это все выпадает на летний период", - добавила вице-спикер Госдумы.