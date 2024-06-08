Яровая предложила разработать план занятий вожатых с детьми

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила в Министерство просвещения РФ предложение о разработке плана ежедневных практических занятий вожатых с детьми. О такой инициативе она рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Буквально вчера мною было направлено обращение министру просвещения Кравцову Сергею Сергеевичу. <…> Вот вожатые, мальчики и девочки, условно говоря, сами еще только студенты, только закончили школу. Они становятся вожатыми. Вопрос: как и о чем они должны строить работу с детьми в период каникулярный? Несомненно, это должны быть не какие-то там 100-страничные тексты с общими тезисами. Должен быть понятный план действий", - сказала Яровая.



Она отметила, что с министром достигнута договоренность о разработке ежедневного плана практических занятий и работы с детьми, понятный каждому студенту.

По ее мнению, такой план должен включать нарративы, связанные с нравственными, традиционными ценностями, а также знакомить детей с художественной литературой, произведениями искусства и ключевыми датами.