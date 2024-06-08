ЕГЭ по китайскому языку набирает популярность в России

Будущие бизнесмены, востоковеды и дипломаты сегодня сдают единый государственный экзамен по иностранному языку. ЕГЭ в России проводят по испанскому, французскому, немецкому и английскому, а в некоторых школах выпускники проходят испытания и по китайскому языку, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид.

ЕГЭ по китайскому языку не такой популярный экзамен, как, например, английский, и сдается по желанию. Он появился в программе только пять лет назад, и его ежегодно выбирают все больше выпускников, поскольку отношения с Китаем активно развиваются. В Москве китайский сдают более 100 человек.

«Сегодня китайский у нас сдают восемь человек. Согласно порядку проведения ГИА-11 для сдающих устную часть предусмотрены две аудитории: в одной они заполняют бланки регистрации, в другой – сдают сам экзамен. Там же для них приготовлены лингафонные кабинки, аудиогарнитура и станция записи ответа», – рассказала руководитель ППЭ 3392 Елена Кондрашкина.



Экзамен разделен на устную и письменную части. Причем сдают их в разные дни. Сегодня – устная часть. Она состоит из трех заданий и проходит в форме диалога. Выпускник должен продемонстрировать умение относительно свободно говорить на китайском и понимать на слух. Например, отвечающему предстоит рассмотреть объявление о новом магазине одежды и задать уточняющие вопросы: узнать время работы магазина, как до него добраться и так далее. Нужно сказать не менее 10 фраз. На подготовку дается всего 1,5 минуты.

«Я считаю, что гораздо важнее владеть устной частью: уметь говорить, понимать носителей. Это очень важно. Она довольно легкая – просто надо конструкции заучить», – отметил выпускник Михаил Баранчук.



Экзамен понадобится выпускникам, которые планируют связать свою профессиональную карьеру с Китаем и другими восточными странами. Проходной балл позволит поступить на лингвистические специальности, юриспруденцию, связи с общественностью, международные отношения и политологию.

«Я планирую изучать экономику в Китае на китайском языке. Самое сложное – написать эссе, потому что иногда забываются иероглифы, а если они забыты, то невозможно написать слово. Это не как в английском – вспоминаешь просто буквы – надо знать иероглифы», – подчеркнул выпускник Глеб Седельников.



Правила поведения стандартные: с собой нужно взять ручку, паспорт, лекарства при необходимости, можно также захватить воду и шоколадку. Телефоны и другие гаджеты, конечно, брать с собой нельзя.

Для выпускников, которые по уважительной причине пропустили экзамен, предусмотрены резервные дни: 18 июня – для устной части, 19 июня – для письменной. Результаты можно будет узнать через две недели.