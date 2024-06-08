Анонсирована реформация органов опеки

После инспекции органов опеки будут сформированы предложения по реформированию этой системы, комиссии по делам несовершеннолетних, социальных учреждений и служб социальной помощи, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ.

Львова-Белова сообщила, что аудит был продиктован ситуацией с социальным сиротством, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в России большое количество детей в учреждениях, которые находятся там годами, их родители не лишены родительских прав или не ограничены в них.

«Общая численность таких детей вместе с детьми-сиротами сейчас 58 тыс. по всей стране. Также у нас есть дети, которые воспитываются в семьях в социально опасном положении, таких детей 202 тыс.», – сообщила Львова-Белова.



Инспекция будет оказывать помощь семьям с разной проблематикой.