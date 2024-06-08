В России предложили маркировать вакансии для подростков
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила маркировать вакансии для подростков на платформе поиска работы HeadHunter. Об этом она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По ее словам, на сайте Федерального подросткового центра уже представлена подборка таких предложений.
Львова-Белова также отметила, что после инспекции органов опеки будут сформированы предложения по реформированию этой системы.
Ранее Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять российских детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».