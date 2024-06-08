В России предложили маркировать вакансии для подростков

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила маркировать вакансии для подростков на платформе поиска работы HeadHunter. Об этом она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По ее словам, на сайте Федерального подросткового центра уже представлена подборка таких предложений.

Львова-Белова также отметила, что после инспекции органов опеки будут сформированы предложения по реформированию этой системы.

Ранее Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять российских детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».