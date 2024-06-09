Как школьнику отдохнуть летом и не забыть про учебу

В этом учебном году мой восьмилетний сын закончил первый класс. На днях учительница прислала список заданий на лето по всем предметам… Больше - выучить нужно даже таблицу умножения, чтобы во втором классе было проще учиться.

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Глянув на список, я обомлела: если выполнять строго все, что написано, получается, что три месяца у бывшего первоклашки будет не отдых, а продолжение учебы. Аналогичное беспокойство высказали многие родители. Как успеть выполнить задания и все же отдохнуть к началу нового учебного года, рассказала для читателей "РГ" педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Светлана Злобина.

Продолжение учебы уже летом - это правильно?

Светлана Злобина: В конце учебного года у большинства школьников можно наблюдать признаки истощения: низкую учебную мотивацию, быструю утомляемость, снижение концентрации внимания и работоспособности. Летние каникулы - время, когда дети могут восстановить свои силы. Поэтому снижение умственной нагрузки оправдано.

Но это не значит, что ребенок может летом делать только то, что хочет: сидеть целыми днями в телефоне, играть в компьютер или пассивно и бесцельно проводить все время. Важно соблюсти баланс между тем, как желает провести свободное время сам ребенок и как, с точки зрения пользы для его здоровья и развития, лучше его проводить.

Как найти этот баланс?

Светлана Злобина: Есть универсальные ориентиры. На компьютерные игры и гаджеты оптимально выделять не более часа в день, при этом делать перерывы, чтобы глаза отдохнули. Чем младше ребенок, тем меньше времени допустимо проводить с телефоном. Для ученика начальной школы оптимально не более 25-30 минут экранного времени! И родители должны подавать своим детям пример: не злоупотреблять гаджетами сами.

Один-два раза в неделю можно совместно посмотреть интересные фильмы. Например, экранизации произведений из списка литературы или документальный фильм о природе. Совместный просмотр развлекательного кино поможет получить общие впечатления, которыми будет приятно поделиться друг с другом и друзьями.

А что же с летними заданиями?

Светлана Злобина: Первые две-три недели каникул отложите учебники в сторону. Дайте ребенку передохнуть, почувствовать себя свободным от школьных дел. Затем стоит включить в режим выполнение летних заданий, например, два-три раза в неделю. И упор нужно делать на предметы и темы, в которых у ребенка имеются пробелы.

Если ребенок не любит читать, как быть?

Светлана Злобина: Чтение надо постараться превратить не в скучную обязанность, а в приятную семейную традицию, вовлечь всю семью. Вспомните старую русскую традицию семейного чтения. "Вечер. Семья в сборе. Ужин и разные домашние хлопоты позади. Все сидят на своих любимых местах. Горит лишь одна лампа, под которой кто-то из членов семейства читает вслух книгу. А все слушают и затем обсуждают услышанное", - описывал притягательность и полезность вечеров историк и социолог Игорь Бестужев-Лада.

Чем-то родители еще могут помочь с летним досугом?

Светлана Злобина: Добавьте подвижные игры, в которые сами любили играть. Это могут быть "Казаки-разбойники", "Горячо - холодно", "Горелки", "Колечко", "Жмурки", "Резиночка", "Горячая картошка", "Вышибалы", "Море волнуется…" и другие. По вечерам можно играть всей семьей в спокойные или настольные игры. Например, это могут быть "Морской бой", "Балда", "Города", "Испорченный телефон", "Крестики - нолики". Или любые другие игры: "Русское лото", "Домино" и "Монополия", "Имаджинариум", "Шашки", "Шахматы". Для этих игр не требуется много оборудования и подготовки.

Главное - самим не относится к этому как к обязанности, а получать удовольствие - тогда своим азартом и настроением вы сможете зарядить и ребенка.