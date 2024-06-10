Скрытая опасность: почему не стоит давать морепродукты детям

Морепродукты считаются одним из самых полезных видов пищи. Но всё-таки они полезны не для всех. Например, развивающийся детский организм не способен переваривать большинство морепродуктов. Да и специалисты не рекомендуют давать некоторые виды рыбных деликатесов малышам. Подробнее об этом рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

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"Хотя морепродукты являются ценным источником питательных веществ, их употребление детьми может быть связано с рядом рисков. Это связано с тем, что некоторые виды морепродуктов, такие как королевская макрель и тунец, содержат высокие уровни ртути. Ртуть – это нейротоксин, который может повредить развивающуюся нервную систему ребенка. Воздействие ртути может привести к проблемам с обучением, поведенческим проблемам и нарушениям развития", — отметил он.



В чём опасность

"Морепродукты являются одним из наиболее распространенных пищевых аллергенов у детей. Аллергия на морепродукты чаще всего возникает из-за присутствия в них различных белков, содержащимися в рыбе, моллюсках и ракообразных. Симптомы аллергии на морепродукты могут варьироваться от легких (например, кожная сыпь или зуд) до тяжелых (например, анафилаксия)", — сказал эксперт.



Сигуатоксин - это токсин, вырабатываемый микроскопическими водорослями, которые потребляются рифовыми рыбами. Употребление в пищу рыбы, зараженной сигуатоксином, может вызвать отравление сигуатоксином, которое может привести к таким симптомам, как тошнота, рвота, диарея, неврологические проблемы и даже смерть в тяжелых случаях.

Еще одна причина – это листериоз. Данная инфекция возникает из-за бактерии Listeria monocytogenes. Морепродукты, особенно сырые или недоваренные, являются источником заражения листериозом. Эта инфекция может быть опасна как для детей, так и для беременных женщин, а также людей с ослабленным иммунитетом.

Еще одним риском для детей является анизакидоз. Он представляет собой инфекцию, вызванную личинками круглых червей, которые могут присутствовать в сырой или недоваренной рыбе или морепродуктах. Симптомами данного заболевания выступают боли в животе, тошнота, рвота и диарея.

Что делать

Михаил Кутушов объяснил, как минимизировать риски от употребления морепродуктов ребёнком:

Выбирайте морепродукты с низким содержанием ртути, например, креветки, лосось, тунец (консервированный светлый) и тилапия;

Готовьте морепродукты до достижения внутренней температуры 63C, чтобы убить любые потенциально вредные бактерии или паразиты;

Избегайте употребления сырых или недоваренных морепродуктов, включая суши и сашими;

Вводите морепродукты в рацион ребенка постепенно, чтобы отслеживать любые аллергические реакции.

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу употребления морепродуктов ребенком, проконсультируйтесь с педиатром или зарегистрированным диетологом.