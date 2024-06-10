Кто такие квадроберы и почему они нервируют местный жителей

В Озерске 12 июня, в День России, местные квадроберы запланировали сходку. Организаторы отметили, что вход на мероприятие возможен только при наличии лап и хвостов. Местные жители возмущены предстоящим мероприятием.

© РИА "ФедералПресс"

«Просьба полиции, ПНД обратить внимание и принять меры, чтобы не было таких сходок!.. Зачем вы выкладываете демоновские сходки? Детей лечить надо», – отметила Татьяна З. в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».



Квадробинг – новое молодежное увлечение, которое подразумевает подражание животным. Приверженцы движения надевают маски или костюмы кошек и собак. Чаще всего это отдельные элементы: только хвост или уши. В таком образе квадроберы выполняют спортивные приемы на четырех ногах, имитируя звериные движения.

Озерчане разделились на две категории: те, кто агрессивно против такого явления среди молодежи, и те, кто не понимает первых. Среди старшего поколения много и снисходительно настроенных.

«Чем дитя не тешилось лишь бы в пределах законодательства, пусть веселится, мы вот по стройкам лазили – и что? Металл да реп с панкухой слушали, а у них свои интересы и приколы. Люди во все времена одинаковые, мода меняется», – отметил Андрей С.



Некоторые вспомнили и безобидные костюмы на утренниках в виде зайцев, лисичек и белочек, которые ничем не отличаются от «квадроберских».

Пока увлечение не вредит другим, оно не должно быть осуждено. Тем более в детском возрасте, говорят некоторые коммментаторы.

Есть и другие крайности: недавно на Ямале девочка в маске кошки напала на восьмилетнего мальчика в парке.

Некоторые посоветовали молодежи направлять неуемный объем энергии в полезное русло – например, собраться на субботник.