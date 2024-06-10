Где чаще россияне покупают детские игрушки

Большинство розничных магазинов игрушек в России проигрывают в конкуренции с маркетплейсами, заявил генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров газете «Коммерсантъ».

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Такое же мнение высказал владелец сети магазинов «Леонардо» Борис Кац. По его словам, сегодня россияне посещают специализированные магазины игрушек в основном для приобретения подарков, что делает их продажи нестабильными и сезонными. Чтобы избежать убытков, таким магазинам необходимо предложить дополнительный ассортимент товаров. С развитием маркетплейсов роль таких магазинов значительно сократилась. Например, в сети «Леонардо» доля игрушек невелика, а основное внимание уделено товарам для развития творческих способностей и моторики. Такой подход снижает риск убытков, поскольку эти товары имеют стабильный спрос.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина также отметила, что после ухода с российского рынка крупных международных брендов, включая Hamley’s, и банкротства «Той.ру», ниша магазинов детских игрушек стала относительно свободной. Среди самых популярных магазинов игрушек сегодня универмаги, такие как «Детский мир» или Rich Family.

Михаил Бурмистров также выделил еще одну особенность детских магазинов игрушек. Из-за ограниченной площади помещений у них высокие требования к ассортименту, который должен быть уникальным и хорошо продуманным.

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