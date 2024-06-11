Школьные учителя в России смогут автоматически проверять домашние задания при помощи ИИ

Учителя в российских школах получат возможность проверять домашние задания с помощью искусственного интеллекта — об этом заявили в Минпросвещения.

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Заместитель министра Денис Грибов рассказал, что ведомство уже работает над созданием цифровых помощников для учителей.

Создаются такие решения как, например, цифровой помощник учителя, который даст возможность учителям применить систему ИИ для автоматизированной проверки домашних заданий школьников и планирования образовательных программ.

По словам Грибова, это поможет снизить бюрократическую нагрузку на учителей в России.

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки, созданные при помощи ИИ и нейросетей. Если закон примут, в отдельных случаях мошенники смогут получить до семи лет лишения свободы.