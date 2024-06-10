Рособрнадзор запретил отводить под контрольные более 10% времени

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об этом в интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). С 1 сентября контрольные работы, помимо всероссийских проверочных работ (ВПР), должны занимать не более 10% учебного времени.

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«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А все остальное – это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», – сказал Анзор Музаев ТАСС.



Руководитель Рособрнадзора отметил, что все контрольные, которые проводятся в школах не в рамках ВПР, должны согласовываться с ведомством. Сейчас в некоторых школах контрольные работы по некоторым предметам занимают от 35 до 40% учебного времени. Это, по словам спикера, сказывается и на учениках, и на родителях, и на учителях – поскольку нагрузка приходится на них.