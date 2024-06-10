Психолог предупредила о чувстве ревности у людей, выросших без братьев и сестер

Зачастую единственный ребёнок в семье становится эгоцентриком и нарциссом. Невротические комплексы у таких людей наиболее обострены. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

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«Есть одна зона риска, когда один ребёнок в семье. С ревностным невротизмом легче справляться, потому что такие люди с детства обучаются делить любовь. Они учат себя проживать потерю любви и внимания. Те, кто одни воспитываются, такого опыта не получают. Они вырастают с чувством, что вся любовь и внимание должны принадлежать только им, невротические комплексы, связанные с ревностью, у таких людей обострены. Они могут стать эгоцентристами и нарциссами. Если вы из многодетной семьи, чувство ревности, скорее всего, будет иметь невротический характер. Если человек получал любви мало, он вырастает более ревнивый, чем тот, кто был окружён любовью. В многодетных семьях родители, к сожалению, могут не всем детям одинаково оказывать любовь и заботу. У матерей в принципе есть склонность выбирать любимчиков. В целом старшие дети и средние обделены любовью, потому что младшие больше забирают. Если есть в многодетной семье болезный ребёнок, он получает больше любви. Если вы из многодетной семьи, чувство ревности, скорее всего, будет иметь невротический характер».



Ранее психолог назвала нехватку внимания причиной развития ипохондрии. Чрезмерное беспокойство о здоровье вызвано также потребностью получить поддержку со стороны окружающих. Не исключено, что опасающиеся заболеть люди стремятся найти «опору» в других, отметила Соловьёва.