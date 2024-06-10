В Госдуме разработают изменения процедуры ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению разработает проект по изменениям в процедуру организации ЕГЭ. Предложения будут внесены уже в весеннюю сессию и вынесены на общественное обсуждение, сообщила глава комитета Ольга Казакова. По ее словам, это связано со случаями досмотра школьников перед экзаменами, пишет РИА Новости.

© Unsplash

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что 4 июля в Госдуме пройдет отдельное слушание по вопросам проведения ЕГЭ. По его словам, с последнего обсуждения этой темы прошло около 15 лет. На заседании будут присутствовать профсоюзы учителей, родительские комитеты, представители университетов, а также депутаты и представители Общественной палаты, цитирует Музаева «Коммерсантъ».

В беседе с ТАСС Музаев отмечал, что досмотр участников перед ЕГЭ в принципе не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок.

Ранее в соцсетях появились жалобы школьников на досмотры в пунктах проведения экзаменов перед ЕГЭ. Такие случаи фиксировались в Воронеже, Московской области и Чувашии. В связи с этим Рособрнадзор обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой ускорить проверку нарушений прав участников ЕГЭ, а также обнародовать ее результаты.