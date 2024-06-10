Какие препараты нужны ребенку при отравлении

Врач-педиатр, заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова сообщила NEWS.ru, что на случай возникновения проблем с ЖКТ в аптечке следует хранить препараты из группы энтеросорбентов. Давать их ребенку необходимо сразу при проявлении симптомов отравления или вирусной инфекции, а также обеспечить обильное питье.

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При нарушениях работы ЖКТ может повыситься температура, поэтому важно хранить в аптечке жаропонижающие средства и давать их при необходимости — обязательно обратиться при этом к врачу, — сказала Попова.



Педиатр отметила, если одним из проявлений является рвота, то питье назначается дробно. Большинство кишечных инфекций, добавила врач, можно профилактировать. Для этого достаточно тщательно мыть руки перед едой, после прогулок, а также контактов с животными, резюмировала Попова.

Ранее педиатр объяснила, что антигистаминные препараты должны быть в аптечке на случай укусов насекомых и необычных реакций на пищевые продукты, пыльцу и другие вещества. Надежда Попова также призвала пользоваться отпугивающими средствами при прогулке с детьми в парк или лес.