Около 3,5 тыс. детей участников СВО из Якутии бесплатно отдохнут летом в лагерях

Порядка 3,5 тыс. детей из семей якутских участников специальной военной операции (СВО) смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях как своего региона, так и Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства республики.

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"В Якутии порядка 3,5 тыс. детей участников СВО бесплатно отдохнут в детских лагерях", - говорится в сообщении.



При этом в государственных лагерях республики отдохнут 705 детей, в муниципальных - 1 807 детей, а за ее пределами, в Краснодарском крае - 960.

"Бесплатные путевки предоставляются в круглогодичные оздоровительные лагеря "Сосновый бор", санатории "Чэбдик", "Энергетик", "Дружба" (в республике Саха (Якутия) - прим. ТАСС) и в лагерях Краснодарского края", - приводятся в сообщении слова директора центра отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" Яны Ивановой.



В соответствии с указом главы республики Айсена Николаева, в регионе с 1 ноября 2023 года участникам СВО предоставляют 11 мер социальной поддержки в сфере образования. Кроме того, в Якутии в летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 555 лагерей с общим охватом 54,3 тыс. детей.