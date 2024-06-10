Психологи объяснили, почему подростки занимаются зацепингом

В России набирает популярность зацепинг – опасная практика, когда подростки едут на электричках или трамваях снаружи, забираясь на крышу или держась за выступающие части. Обычно это говорит о том, что в душе ребенка возник дисбаланс – нехватка положительных эмоций и серотонина в коре головного мозга, объяснила доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова Общественной Службе Новостей.

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У подростка на фоне нехватки радости мог случиться переизбыток отрицательных эмоций – с этим нужно разбираться, добавила психолог. Таким образом подростки с учетом своего кругозора реагируют на жизненные события.

«Хорошо бы с такими ребятами заниматься психологу, который выяснит, какие проблемы их беспокоят, и почему они увлекаются этим экстримом, — отметила Усанова. — А затем нужно переключить их на другие виды деятельности. Пусть сначала это тоже будет какой-то экстрим, но не такой страшный. Скажем, катание на скейтборде».



Если ребенка трудно уговорить на поход к специалисту, можно попробовать обратиться к школьному психологу, отметила Усанова. Также она посоветовала родителям самостоятельно проконсультироваться со специалистом, чтобы он подсказал способы решения проблемы.

Напомним, юристы считают, что с помощью зацепинга, который наказывается немаленькими штрафами, подростки могут проявить бунт против устоев взрослого мира и самовыражаться. Также ни стремятся получать острые ощущения и продемонстрировать сверстникам свою «лихость».

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