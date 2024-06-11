Гинеколог назвал напиток, мешающий забеременеть

Женщинам, планирующим забеременеть, противопоказан кофе, рассказала NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк. Она отметила, что данный напиток меняет гормональный фон, препятствуя оплодотворению.

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"При планировании беременности женщинам лучше не пить кофе. Ни в коем случае. Кофеин влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует нормальной овуляции и затрудняет процесс оплодотворения. При слабом сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться. Ежедневное употребление более четырёх чашек кофе с большой вероятностью может помешать зачатию", — заявила Близнюк.



По ее словам, также стоит временно отказаться от содержащих кофеин черного чая и шоколада и обезжиренных молочных продуктов. Врач объяснила, что злоупотребление последними делают зачатие невозможным.

"Ограничьте в рационе продукты, способствующие развитию фоновых воспалительных процессов: мучные, кондитерские изделия, красное мясо, сладкую газировку. При регулярном употреблении этих продуктов организм входит в режим «внутренней реактивности», при котором зачатие затруднено по тем же причинам, что и при физиологическом стрессе", — подытожила Близнюк.



Ранее акушер-гинеколог Алексей Черников назвал во многом верным расхожее мнение о том, что беременность и роды помогают женщине избавиться от ряда проблем со здоровьем. По словам специалиста, вырабатываемый во время беременности гормон прогестерон помогает в профилактике многих заболеваний.