Почти половина родителей в России уверены, что их дети пойдут учиться в вуз

Почти половина — 43% — опрошенных российских родителей поделились, что их ребенок собирается поступить в высшее учебное заведение (университет или институт). 14% после окончания школы отправятся в училище или колледж. Это показало исследование «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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38% респондентов поделились, что их ребенок пока еще не определился с выбором. 4% предпочитают решать за детей, но пока точно не решили их будущее. 1% рассказали, что их «чадо» после школы пойдет работать.

27% респондентов поделились, что их дети собираются учиться на программиста, 20% — на инженера, 15% — на врача или дизайнера. По словам 9% участников исследования, их ребенок станет архитектором. По 8% проголосовали за экономиста или филолога, 7% — за учителя, 3% — за юриста.

По 2% опрошенных россиян обратили внимание на следующие профессии: маркетолог, строитель, автомеханик, сантехник. По 1% — на слесаря, токаря или швею.

23% участников исследования отметили другие варианты, среди которых лидируют специальности повара, политолога, химика, актера, переводчика, зоотехника и др.