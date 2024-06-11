Более 5 миллионов детей отдохнут этим летом в школьных и загородных лагерях

«Уральские зори» по результатам всероссийского конкурса вошли в десятку лучших лагерей России. Он принимает 740 детей в смену и 3,7 тысячи детей за лето. «Горное ущелье» же является сезонным лагерем, в котором отдыхают 950 детей в смену и 4,7 тысячи детей летом. Также 300 человек за летний сезон смогут посетить оздоровить спортивно-туристический лагерь «Скиф». Всего загородные здравницы комбината планируют посетить 8,7 тысячи детей, из которых более 5,6 тысячи (около 60%) – это дети сотрудников Группы компаний ММК. Оставшиеся 40% – дети жителей города, области и северных регионов России.В «Горном ущелье» и «Уральских зорях» будут проходить по 5 смен. Их продолжительность составляет от 15 до 21 дня. 5 заездов по 12 дней состоится и в лагере «Скиф». Целевое финансирование ПАО «ММК», направленное на проведение ремонтов, а также закупку товаров с учетом потребности центров, было непосредственно направлено для подготовки к летнему сезону.Обеспечению безопасности детей было уделено особое внимание. Все базы отдыха прошли подготовку к летнему сезону. Каждый лагерь опахан противопожарной минерализованной полосой, ширина которой не менее 1,4 метра, была проведена и обработка от клещей. На территории филиалов имеется поливочная машина, оборудован пункт сосредоточения сил в случае обнаружения возгорания. Кроме того, во всех корпусах была установлена современная автоматическая пожарная сигнализация.Педагогические коллективы же детских центров комбината являются победителями региональных и всероссийских конкурсов программ детского отдыха. Благодаря этому каждая смена в детских здравницах ММК имеет тематический характер, а также наполнена множеством событий, полезными активностями и образовательными программами. Так, в этом году будут смены, посвященные 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 95-летию Магнитогорска, Году семьи.