В ЯНАО врачи спасли ребенка с магнитами в кишечнике

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства вытащили булавку из кишечника двухмесячного ребенка. Об этом сообщает телеканал "360".

Ребенок поступил в больницу с инородным телом в конечном отделе тонкой кишки. Медики приняли решение о проведении операции. Отмечается, что булавка была закрыта и не представляла опасности для ребенка.

Заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили указал, что инородное тело сместили в сигмовидную кишку и вытащили, поэтому младенец не получил травм. Из-за отсутствия травмирования период реабилитации сократился многократно, подчеркнул он.

В настоящее время ребенок чувствует себя нормально и уже выписан из больницы. Врачи напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра, особенно если они могут дотянуться до мелких предметов. Если есть подозрения, что ребенок проглотил предмет, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что хирурги из подмосковного Подольска удалили 34-летней пациентке кисту с волосами и зачатками черепа. У женщины диагностировали тератому – врожденную патологию, возникающую в период эмбрионального развития. В новообразовании могут находиться волосы, зубы, мышцы и кости.

Операция прошла успешно, репродуктивная функция пациентки сохранена. В удовлетворительном состоянии ее выписали домой.