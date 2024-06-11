Почему родители стоят в очередях для подтверждения гражданства детей

В сезон отпусков родители стоят в жутких очередях, чтобы подтвердить гражданство ребенка. Почему так происходит и можно ли как-то этого избежать?

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В Екатеринбурге в разных районах "хвосты" на вход в отделы УВД по вопросам миграции тянутся часами: с шести утра родители занимают живую очередь, чтобы поставить заветную печать в свидетельство о рождении ребенка. Она становится гарантом, что на пересечении границ без загранпаспорта у родителей с ребенком до 14 лет, не возникнет никаких проблем. В этой же очереди томятся те, кто планирует записать отпрыска в детский сад или готовится к получению первого паспорта. Без такой печати их нигде не примут. Причем на портале Госуслуг в разделе "Штамп о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении" значится: "Записаться на прием через Госуслуги нельзя".

"Когда я пришла, была 45 в очереди. Никакой электронной записи в век цифровых технологий нет. Внутри помещения духота, люди сами записывают себя в листочек и выходят на улицу, чтобы не упасть в обморок и переждать на свежем воздухе. Мы собрали все документы в МФЦ, чтобы получить первый паспорт, но оттуда направили сюда: за печатью. Я готова скорее штраф выплатить за то, что мы не получим паспорт вовремя, чем стоять в этой дикой очереди", - поделилась своей историей Мария.



Ситуация в разных миграционных отделах города выглядит примерно одинаковой: на обслуживание одного гражданина, как посчитали стоящие в очереди, уходит примерно 15 минут, а работает лишь одно окно и только четыре часа в день.

Жалобы поступили в Народный фронт по Свердловской области.

"Я лично проехал по нескольким отделениям и убедился: ситуация критичная: очереди стоят повсеместно. Отчет направлен в федеральный центр", - уточнил Анатолий Карманов, координатор по экспертно-проектной работе.



Как пояснили "РГ" в пресс-группе УВД по Екатеринбургу, "прием граждан ведется с учетом требований к порядку оформления документов, а приток заявителей в подразделениях по вопросам миграции наблюдается в связи с повышенным спросом у граждан".

В январе "РГ" писала о том, Центр общественных связей ФСБ сообщил об изменениях в порядке пропуска через границу несовершеннолетних. На основании нового указа президента от 22 ноября 2023 года №889 "Вопросы гражданства Российской Федерации" свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве приравнивается к загранпаспорту. При этом, как и до указа, так и после него штамп в свидетельство о рождении ребенка ставится при личном присутствии родителя. Видимо, новации в порядке пересечения границы, о чем известила ФСБ, и привели к очередям: ведь если за загранпаспорт нужно платить госпошлину - от тысячи до двух с половиной тысяч рублей в зависимости от его образца - то штамп в свидетельство ставится бесплатно. Въезд для детей до 14 лет по такому свидетельству разрешают Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Но для путешествий по другим странам детский загранпаспорт все-таки придется оформить. И уже на этой стадии родителям снова придется вспомнить про свидетельство о рождении ребенка, заверенное печатью.

Между тем президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров считает, что очереди из родителей не связаны с ужесточением миграционной политики. Скорее всего, власти просто забыли о том, что электронные опции - онлайн запись на прием в ведомства, сама регистрация чего-то - упрощают жизнь гражданам.

"Получилось как всегда - забыли о самом главном, об удобстве для людей. У меня два ребенка: одному пять лет, другому - два с половиной года. И каждый раз приходилось ехать за 55 километров в отдел по месту регистрации и ставить этот штамп о гражданстве. Процедуру давно пора перевести в электронную форму, как мы машину ставим на учет или квартиру: регистрация гражданства ребенка должна проходить в электронной базе на Госуслугах", - отметил Игорь Упоров. "Мы, в свою очередь, намерены добиваться от отделов миграции предоставления отдельного окна для тех, кто вынужден получить печать ради пересечения границы, чтобы хоть как-то развести потоки людей и снизить очереди в пиковые летние месяцы", - пояснила омбудсмен.



По мнению адвоката Андрея Саунина, либо ситуация разрешится на правительственном уровне, либо рано или поздно кто-то обратиться в Конституционный суд или Верховный суд с просьбой проверить, не нарушает процедура удостоверения гражданства основному закону страны.