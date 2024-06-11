Врач предложил проводить тестирование на наркотики в школах

Детям также необходимо рассказывать о последствиях употребления запрещённых веществ.

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Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров.

«Когда мы говорим о вреде наркотиков, однозначно нужно говорить о последствиях, потому что всем рассказывать, что это праздник, счастье, радость — мы знаем, что этого на три копейки, а последствия очень тяжёлые, которые ломают человеку жизнь, зачастую приводят к ранней смерти и к очень плохому качеству жизни. Поэтому надо показывать последствия. Об этом надо рассказывать. Надо учить родителей, как выявлять любые изменения у ребёнка. Надо проводить тестирование в школе, лекции. Потому что каждый наркозависимый втягивает пять-шесть человек в эту деятельность, вовремя не выявленную. Поэтому у нас работы непочатый край. Я прекрасно знаю эти каналы продвижения контента, наркоблогеров, Telegram-каналы. Много раз мы это сигнализируем, снимаем передачи, каждый раз показываем, как это идёт продвижение среди молодёжи. Это продолжает процветать. Реклама на самых крупных площадках, в YouTube, в Telegram, даже на башнях «Москва-Сити», там появлялись баннеры с названием наркошопа известного, вообще стыдно говорить, что профилактическая работа провалена».



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