Врач призвал родителей избавиться от марганцовки в доме

Родителям необходимо избавиться от марганцовки в доме, поскольку она не несет никакой пользы, но может привести к смерти ребенка, сообщил журналистам детский врач-хирург Саидхасан Батаев.

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«Призываю всех родителей проинспектировать то место, где вы храните бытовую химию. Если есть марганцовка, ее надо утилизировать. Ни при каких обстоятельствах она не должна находиться в быту, никакой пользы от нее нет. Это раньше, когда не было других средств, можно было разбавить и получить некий дезинфицирующий раствор. Но как только ребенок проглатывает эти красивенькие кристаллики, он тут же получает ожог гортани, глотки. Возникают серьезные отеки. И ребенок может умереть в ближайший час или два, если ему не окажут помощь. В последующем такие дети превращаются в глубоких инвалидов и могут дышать только через специальную трубку», – сказал Батаев.



Он добавил, что для детей также опасны батарейки, магнитные конструкторы и средства бытовой химии в целом.

Марганцовка в России входит в IV список прекурсоров Постоянного комитета по контролю наркотиков.