В Роспотребнадзоре заявили, что за лето в лагерях отдохнут пять млн детей

Ожидается, что в этом году в летних оздоровительных лагерях отдохнут 5 млн детей, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомством приняты 96% лагерей от общего числа заявленных. Они получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам.

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Отмечается, что особенно тщательно проверялись лагеря в регионах, пострадавших от весенних паводков.

На всех территориях проверку прошли водные объекты для купания, операторы питания и склады хранения продукции. Организованы "фильтры" при заезде детей и обслуживающего персонала, чтобы не допустить завоза инфекций. Обследованы транспортные средства, которыми дети будут доставляться к местам отдыха.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в летних оздоровительных лагерях в этом году отдохнут на 100 тысяч детей больше, чем год назад. На побережье Черного и Азовского морей отдохнут около 327 тысяч детей. В летних лагерях будут работать 333,8 тысяч педагогов, 2,2 тысячи инструкторов по плаванию, 16,9 тысяч психологов, 66,6 тысяч вожатых - всего около 627 тысяч человек.