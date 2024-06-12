Тонкости зачисления в детские сады, мнение эксперта

Первым делом важно знать, что подать заявление можно сразу после получения первого документа ребенка - свидетельства о рождении. А вот год зачисления каждый родитель может выбрать самостоятельно. Минимальный возраст поступления в дошкольное образовательное учреждение - 2 месяца. Однако далеко не все сады предоставляют ясельные группы. Если нужна именно она, родителям могут предложить сад с такой группой, но подальше от дома.

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Отследить статус и порядок очереди можно на сайте "Госуслуги". Также детские сады и сами делают регулярные оповещения о поступлении, чтобы вовремя пригласить на подписание договора. Комплектование групп стартует весной.

Также дошкольные образовательные учреждения обязаны принять малыша, если его брат или сестра уже туда ходят. Кроме того, они не могут отказать в зачислении при отсутствии постоянной регистрации. Любые льготы тоже учитываются и дают право на внеочередное поступление.

Ребенка могут не принять, если нет мест или есть конкурс на зачисление.

Очередное распределение свободных мест в самарские детские сады пройдет 14 июня.