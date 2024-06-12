Нужно ли обрабатывать пупок новорожденного зеленкой? Есть ответ

DocDeti & DocMed: обрабатывать пупок новорождённого ничем не нужно. После рождения ребёнка многих молодых мам волнует вопрос, как ухаживать за ещё не зажившим пупком малыша. На помощь приходят бабушки, которые заверяют, что нужно обязательно обрабатывать ранку зелёнкой. Разбираемся, стоит ли следовать этому совету и что делать, чтобы пупок быстрее зажил.

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Нужно ли чем-то мазать пупок?

Как рассказали врачи клиники DocDeti & DocMed, на сегодня принято сухое ведение пуповинного остатка, то есть обрабатывать пупок ничем не нужно. Дополнительные средства могут нарушить естественный процесс заживления и соотношение полезных и вредных бактерий. Заживление из-за этого может затянуться. Плюс из-за цветных жидкостей можно проглядеть изменение вокруг пупочного кольца.

Как ухаживать за пупком

Нужно подгибать подгузник, чтобы пупок мог «дышать». Трогать это место можно только чистыми руками, а после купания — насухо вытирать. Врачи советуют не окунать малыша в воду до отпадения пупочной скобы. В случае попадания на пупок мочи, кала или молока, следует осторожно смыть водой и промокнуть сухим полотенцем, отметили эксперты.

Плюс нельзя отковыривать сухие корочки вокруг заживающего пупка. Если соблюдать вышеуказанные меры, то в течение двух недель пупочная скоба отпадёт. Иначе обращайтесь к врачу.