Топ-10 детских книг для летних каникул

Лето — время для активного отдыха, но не стоит забывать и про пользу чтения. Книга с интересным сюжетом с легкостью перенесет ребенка в мир героев истории. «Вечерняя Москва» вместе со специалистами семейного центра «Диалог» собрала произведения, которые подарят яркое настроение не только детям, но и взрослым.

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Герои — воспитанники детского приюта, и каждый со своей уникальной историей. Их жизнь полна тайн и загадок. В центре сюжета — побег из приюта в поисках свободы и встреча с Небоглазкой — девочкой с бледным лицом и большими голубыми глазами, нежным высоким голосом и перепонками между пальцами на руках и ногах, которая станет путешественникам настоящим другом.

Марина и Сергей Дяченко «Ключ от королевства»

У 13-летней главной героини вроде обычная жизнь, но натянутые отношения в семье, в классе нет настоящих друзей. Случайно встретив короля сказочной страны, девочка попадает в другой мир. И тут начинаются ее приключения: обучение магии, встреча с волшебными героями. История обращена в первую очередь к детям, но и взрослым будет интересно. Формат трилогии надолго погрузит читателя в фантастический мир, созданный авторами. Каждая книга — это отдельный этап путешествия героев, полный загадок и неожиданных поворотов сюжета.

Джо Уилсон «Остров, которого нет»

Риксону Уэбстеру двенадцать лет, он живет в предсказуемом мире. Но двоюродный дедушка Сильвестр все свои деньги завещал на оплату плавучей лечебницы для чаек, а своему внучатому племяннику оставил в наследство целый остров! Правда, найти его можно только на древней карте при помощи лупы. Получится ли у него это?

Лайза Николь «Винсент и самый необыкновенный отель в мире»

В летние каникулы Винсента, мальчика из бедной семьи, пригласили работать в самый необыкновенный отель в мире, где есть Номер Смеха и Номер Детских Воспоминаний. С этого момента жизнь Винсента стала походить на одно огромное приключение, которое полностью поменяло и его самого.

Мария Евсеева «Внучка колдуна»

Лето в деревне можно провести по-разному: можно запереться в комнате и не выпускать телефон из рук, чтобы «не умереть со скуки», а можно кататься на велосипеде, купаться в реке, пить чай с вареньем из одуванчиков и подружиться с девочкой по соседству, дедушка которой то ли колдун, то ли волшебник. Летняя, теплая история про дружбу, отзывчивость и умение находить прекрасное в мелочах.

Наталья Евдокимова «Лето пахнет солью»

Лето — волшебная пора, когда от каждого дня ожидаешь какого-то чуда и запасаешься впечатлениями, которыми потом живешь долгий учебный год. С самого детства это время почти у всех ассоциируется с морем, долгожданными каникулами на шумном черноморском побережье, толпами отдыхающих, новыми друзьями и, конечно же, первой любовью.

Нина Боден «Сбежавшее лето»

Лето, провинция, морской берег. Мэри проводит каникулы с добродушным дедушкой и заботливой тетей Элис. И вроде бы все хорошо, но девочка отчего-то все время злится. Однажды, пытаясь как-то излить свои эмоции, она идет к морю и знакомится на пирсе с Саймоном, добрым мальчиком, которому приходится заботиться о четырех младших сестрах. Вскоре удивительный случай на берегу и общая тайна свяжут новых друзей и наполнят жизнь Мэри новым смыслом.

Астрид Линдгрен «Мы все из Бюллербю»

Шестеро детишек из Бюллербю не нуждаются в городских развлечениях: у них есть они сами, и этого вполне достаточно. Ведь можно же ловить раков в лесном озере, переписываться с подружками при помощи веревки и сигаретной коробки, а временами даже старательно приносить людям радость. Автор умело создает атмосферу напряжения и интриги, увлекая читателя в мир детективных загадок и разгадок.

Роберт Хайнлайн «Дверь в Лето»

Чтобы найти Дверь в Лето, коту и его хозяину приходится преодолевать Время, а у Времени нрав суровый — не со всяким оно готово вступить в игру, предпочитая тех, чье сердце открыто миру. От этой книги очень сложно оторваться.

Астрид Линдгрен «На острове Сальткрока»

В повести есть все: лето, плавание на лодке в шхеры, копченая салака и треска на примусе, немного опасностей, много смеха, кролики, коровы на выгоне, дедушка Сёдерман, тюлененок Мосес, заколдованные принцы. Ну и конечно, день, равный целой жизни. Кстати, в истории более чем неожиданный конец, который придется по душе абсолютно всем.

Лето — это маленькая жизнь. И, безусловно, всем хочется провести его как можно ярче, получить массу новых эмоций и впечатлений. Именно эти книги помогут прочувствовать истинный вкус лета, очутиться в самых неожиданных местах и познакомиться с интересными героями. Листая страницы, можно отчетливо услышать шепот морских волн, почувствовать запах скошенной травы и ощутить тепло летнего солнца на своих щеках. Это возможность отправиться в путешествие с фантастическими приключениями.

— Чтение книг положительно влияет на эмоциональное, психологическое, интеллектуальное развитие детей. Оно помогает лучше понимать себя и окружающих, развивать творческое мышление и фантазию, управлять своими эмоциями. Читайте вместе с детьми. Это не только сблизит вас, дав тему для обсуждения, но и позволит окунуться в сказочный мир беззаботного детства, где чудеса поджидают вас на каждом шагу, — рассказала специалист семейного центра «Диалог» Татьяна Корнилова.



Справка

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Подробная информация расположена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».