Сколько стоит одеться на выпускной в 2024 году

«Авито»: наряд на выпускной для девушек в 2024 году обойдётся в 8200 рублей. Женский образ складывается не только из платья и туфель. Также нужны аксессуары и украшения. При этом многие ещё платят и за макияж. Услуги мастеров визажа выросли на 18%, а средняя стоимость мейка сейчас — 2500 рублей. Удивительно, но парням, чтобы собраться на выпускной, придётся заплатить ещё больше.

© РИА Новости

Стоимость образа на выпускной в 2024 году

Для парней

Мужской образ на выпускной обойдётся в среднем в 9500 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службах порталов «Авито Товары» и «Авито Услуги».

В эту сумму входят:

классический костюм — 3800 рублей;

рубашка — 1900 рублей;

туфли — 3300 рублей;

или кеды — 5500 рублей;

галстук — 1400 рублей;

или галстук-бабочка — 500 рублей.

Все цены — средние.

Для девушек

Для выпускниц этого года ситуация выглядит так:

новое платье — 3600 рублей;

б/у платье — 2800 рублей;

туфли — 2400 рублей;

украшения — 1200 рублей;

аксессуары для причёски — 1000 рублей.

Цены — аналогично средние. И опять же, в подсчёте не учтено, что девушки ещё будут делать макияж, и не исключено, что в салоне.

Как модно одеться на выпускной

В этом году у девушек больше свободы выбора, в чём пойти на выпускной вечер. Например, брючный костюм не будет считаться неподходящим для такого события. Этот вариант сейчас в тренде, рассказала стилист Лина Дембикова.