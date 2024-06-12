Психологи посоветовали родителям летом поиграть в школу с будущим первоклассником

Позитивные обсуждения школы и игры в учителя и ученика помогут будущему первокласснику подготовиться к школе и легче адаптироваться. Об этом ТАСС рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Екатерина Котова.

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"Летом поиграйте с будущим учеником в школу. При этом ребенок может выступить в роли учителя, а родитель - в роли ученика. Такие игры позволяют приобрести опыт разрешения проблемных ситуаций, а значит - повысить уверенность в себе. Делайте акцент на сильных сторонах ребенка. Не надо сравнивать его с другими детьми", - сказала Котова.



Она подчеркнула важность позитивных разговоров с ребенком о школе. Родители могут делиться личным опытом, но только положительным, особенно это касается детей, у которых нет большого желания учиться. Также надо избегать оценочных суждений и критики, воздерживаться от высказываний: "Посмотри, как ты неаккуратно написал в тетради", "Что-то ты сегодня несобранный". Важно оказывать эмоциональную поддержку, говорить приятные слова, похвалить, обнять, сесть рядом.

"Чего точно не стоит делать, так это пугать ребенка повышенной ответственностью: "Школа - это не детский сад, там никто не будет с тобой сюсюкаться". В то же время не стоит успокаивать ребенка мнимой легкостью школьного обучения. Объясните ему, что если что-то не получается с первого раза, нужно попробовать вновь, можно попросить помощи у учителя, он обязательно подскажет", - добавила специалист.



Справиться с волнением

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Марина Архипова рассказала ТАСС, что родителям стоит помочь ребенку справиться с тревогой, избегать серьезных перемен в семье. А когда учебный год начнется, обсуждать со школьником каждый предстоящий день - это позволит снизить тревожность. За лето следует приучить ребенка к режиму дня - это позволит легче войти в учебный процесс, играть в игры, в которых нужно соблюдать правила, чтобы ученик смог легче привыкнуть к школьному распорядку.

"Развивайте у ребенка навыки планирования: составляйте вместе с ним список дел на день, помогайте придерживаться составленного плана. Не делайте за первоклассника то, что он может сделать сам. Разбивайте большие дела на несколько маленьких, чтобы задачи не казались ему сложными и невыполнимыми, а за самостоятельность хвалите", - сказала Архипова.



Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Людмила Шушкина посоветовала разделить комнату ребенка на учебную и игровую зоны. Учебную желательно оформить в спокойной цветовой гамме, убрать из поля зрения игрушки и другие отвлекающие предметы.

"Позвольте ребенку участвовать в оформлении своего учебного пространства. Разместите важную учебную информацию - таблицы, памятки - в поле зрения школьника, договоритесь, куда ребенок будет класть учебники, канцелярские принадлежности, альбомы и тетради. Организуйте правильное освещение. Источник света расположите так, чтобы на тетрадь не падали тени, пусть свет будет достаточным, но не слишком ярким", - отметила она.



По ее словам, так же важно развивать у будущего первоклассника навыки общения. Научить его слушать других, задавать вопросы и отвечать на них.