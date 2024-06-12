Пять признаков эмоционально недоступных родителей

Эмоции позволяют установить тесную связь между людьми, и детско-родительские отношения не исключение. Порой родители, сами того не подозревая, отказывают в любви и поддержке своим малышам на регулярной основе, что влечет за собой долгоиграющие последствия. Предлагаем ознакомиться с признаками эмоционально недоступных родителей, чтобы убедиться — вы не одна из них.

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Недостаток общения

Главная валюта в отношениях с ребенком — не деньги, потраченные мамой на новую игрушку, а внимание. Недостаточно находиться в одной комнате — важно уметь выслушать маленькую личность и серьезно отнестись к озвученным проблемам, даже если они кажутся вам сущим пустяком. Некоторым родителям в силу разных причин может быть трудно вести содержательные беседы с ребенком — в конечном счете растет недопонимание, а о близости не идет и речи. Такие дети нередко рано уходят из семьи.

Завышенные требования

Родители, которые предъявляют непомерные требования к ребенку, могут исходить из самых добрых побуждений и убеждать себя, что действуют в интересах наследника. Однако пренебрегать душевным состоянием детей не стоит — из-за морального давления взрослых они могут впасть в уныние, разочароваться в родителях и затаить обиду. Дистанцирование в таком случае неизбежно. К желаниям самого ребенка нужно прислушиваться не меньше чем к своим собственным.

Неспособность оказать поддержку

Современные психологи советуют взрослым проговаривать чувства ребенка: «тебе грустно», «ты расстроена» и так далее. Эмоционально недоступные родители обычно скупы на любые комментарии в принципе. Ребенок принес пятерку? Это его обязанность — хорошо учиться. Победил в игре? Ну и что? Если неумение признать успехи — это еще полбеды, отсутствие поддержки взрослых в трудную минуту заставляет ребенка чувствовать себя одиноким в компании собственных родителей.

Отсутствие эмпатии

Не все из нас могут похвастаться развитой эмпатией и способностью понимать своего ребенка с полуслова. Однако важно по крайней мере не совершать грубых ошибок: если малыш выражает свою любовь, будь то объятия или самодельная открытка, худшее, что может сделать мама, — проигнорировать. Обязательно дайте обратную связь — будь то ответный жест или приятные слова. Ребенку сложно научиться общению, находясь в эмоциональной изоляции.

Приоритет собственным потребностям

Эмоционально недоступные родители обычно ставят свои потребности или желания выше желаний и потребностей своих детей. Это не значит, что хорошей мамой можно быть только если угождать ребенку во всем и практиковать гиперопеку. Речь не о крайностях, а об уважении к маленькой личности. Нельзя обесценивать идеи и желания детей — вы же не хотите, чтобы малыш чувствовал себя не важным и не очень нужным в собственной семье?