Активный отдых или гаджеты - как организовать ребенку летние каникулы

Каждая семья сама выбирает, как обустроить летний отдых школьнику. Кого-то отправляют в летние смены в оздоровительные лагеря, другие коротают время в деревнях и на дачах с бабушками и нянями, но есть и те, кто проводит все три месяца в городе.

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Не приукрашу, если скажу, что почти подавляющее большинство школяров проводит отдых вне зависимости от адреса на диване с гаджетом в руках. Конечно, отдых никто не отменял. Но как провести его с наибольшей пользой, читателям "РГ" рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Марина Барабанова.

По словам психолога, родителям важно помнить, что досуг на каникулах должен приносить детям радость, эмоционально заряжать, разгружать нервную систему.

"Каникулы должны стать периодом восстановления и накопления сил перед будущим учебным годом. И, конечно, временем новых позитивных впечатлений, которое ребёнок будет вспоминать с радостью", - говорит она.



Но какой бы вариант отдыха семья ни выбрала, стоит помнить о распорядке дня. И задача родителей - помочь с самоорганизацией их чада.

"Распорядок дня должен включать прогулки на свежем воздухе, время для отдыха, общения, творчества и саморазвития, учитывая интересы и предпочтения ребенка", - говорит психолог.



И напоминает, что монотонность, повторение одних и тех же задач утомляет мозг и снижает продуктивность.

В качестве простых вариантов смены деятельности она предложила совместно наблюдать за природой.

"Можно обзавестись простым биноклем, диктофоном и справочником-определителем видов птиц. Ребенку можно предложить завести дневник наблюдений. Записывать голоса и рассматривать животных, а потом отгадывать, кого видели", - уточняет Марина Барабанова.



Многим детям будет интересно узнать про "старинные" игры, в которые играли их родители. Для этого стоит напрячь память и вспомнить, во что играли сами. Например, сыграть можно в "Вышибалы", "Пионербол", "Казаки-разбойники", "Колечко-колечко, выйди на крылечко", "Классики", можно вместе освоить простые прыжки в "резиночку", а потом посмотреть более сложные комбинации в интернете.

Отличный вариант подвижной развивающей игры - "Я знаю пять названий" (для двух игроков и больше). Ведущий загадывает тему - например, дикие животные. Первый игрок начинает чеканить мяч об землю со словами "Я знаю пять названий диких животных". Каждый удар мяча о землю - название животного. Например, "волк - раз, медведь - два и прочее". Если игрок ошибся или не успел произнести слово, то мяч переходит к другому игроку. После того, как все игроки завершат раунд, ведущий придумывает новую тему. Эта игра не только развивает ловкость и крупную моторику, но и расширяет словарный запас, учит классифицировать, тренирует память.

Отличный вариант досуга для всей семьи - настольные игры. Их важный плюс - доступность с раннего возраста. Игры, подразумевающие соревновательный момент, учат ребенка корректно реагировать на поражение и поддерживать тех, кто выиграл. Это важные навыки коммуникации и саморегуляции.

В семейные вечера познакомить ребенка можно с историей семьи. Вместе нарисовать генеалогическое древо, посмотреть фотографии родственников. Расспросить родственников, как они жили, когда были маленькими, как раньше отмечали праздники и прочее. Вспомнить про легенды и предания. И предложить ребенку вспомнить что-то из его опыта - какую свою историю он бы вписал в семейный альбом?

И, наконец, разнообразить отдых можно участием в летних образовательных проектах. Летом доступно много творческих и интеллектуальных площадок, где обучение проходит в легкой развлекательной форме. Кому-то из ребят придется по душе языковой лагерь, мастер-классы игры на ударных. Есть и летние школы блоггинга, студии анимации или IT-клуб, где научат разрабатывать собственные видеоигры. Несомненные плюсы такого обучения - возможность попробовать себя в чем-то новом и найти друзей по интересам. А может, летнее хобби и вовсе перерастет в серьезное увлечение.