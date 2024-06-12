В Омске школьника несправедливо отстранили от ЕГЭ из-за калькулятора

Яромиру Григорьеву из Любинского района Омской области разрешат пересдать ЕГЭ по математике. Одиннадцатиклассника отстранили от экзамена из-за того, что он добровольно сдал организаторам калькулятор. До начала испытаний.

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Яромир растет в семье потомственных инженеров. Его дедушка - Юрий Григорьев - известный изобретатель. Сконструировал и запатентовал несколько насосов, один из которых числится в списке достижений инженеров СССР. Родители юноши - выпускники Омского политеха.

Сам Яромир с детства влюблен в инженерию. Его комната - маленькая лаборатория, где парень вместе с тремя братьями испытывает игрушечные веб-шутеры. Он ведет свой канал в социальных сетях. Рассказывает о собственных изобретениях, научных открытиях и творчестве. Канал довольно популярен. У юного Григорьева более 260 тысяч подписчиков, называющих подростка омским Илоном Маском. А этой весной проект Яромира вошел в число лучших стартапов молодых предпринимателей страны.

- Я мечтал поступить в Омский политех, на тот самый факультет, где и познакомились когда-то мои мама и папа, - рассказал "РГ" Яромир. - Выбрал специальность инженера ракетных двигателей.



Для поступления в технический вуз ему необходимо было сдать математику профильного уровня. К экзамену находящийся на семейном образовании Яромир готовился целый год вместе с отцом. ЕГЭ по русскому языку он сдал без всяких проблем.

А вот на ЕГЭ по профильной математике, который проходил в омской школе №140, случилось досадное недоразумение. Парень достоверно не знал, можно ли приходить на испытания с калькулятором. Поэтому перед началом экзамена, еще до проведения инструктажа решил уточнить этот момент у организаторов. Ему объяснили, что калькулятором пользоваться нельзя, и он добровольно его отдал.

- А через полчаса мне сообщили, что мое место аннулировано, и попросили покинуть аудиторию, - вспоминает Яромир. - Я слышал, как педагоги долго совещались, как им лучше поступить. И приняли решение отстранить меня от экзамена, так как в противном случае им мог грозить крупный штраф. С меня взяли объяснения и отпустили домой.



Для родителей Яромира такой поворот событий стал настоящим шоком.

- Нас, как законных представителей ребенка, о случившемся даже не оповестили, - пояснила "РГ" его мама Алеся Григорьева. - Сыну не разрешили воспользоваться телефоном и позвонить нам. Тем самым Яромира лишили права на апелляцию, так как по правилам ее можно подать только в тот же день, не выходя из пункта сдачи ЕГЭ.



Парню объяснили, что пересдать экзамен он теперь сможет только в сентябре, тогда же ему и выдадут аттестат. А это значит, что путь в технический университет, о котором талантливый юноша так мечтал, теперь для него закрыт. Как и в любой другой вуз.

Супруги Григорьевы обращались за помощью в министерство образования региона, на "горячую линию" Рособрназора и в другие профильные ведомства. Но везде получили категорический отказ и запрет на пересдачу ЕГЭ в резервные дни. Им объяснили, что выпускник может быть удален с экзамена за пронос любого постороннего предмета. Даже чистого листа бумаги или платка. Это считается нарушением.

- Мы все допускаем ошибки. Даже в аэропорту взрослые люди нередко проносят с собой в ручной клади запрещенные предметы. Например, флакон шампуня. Но их же никто не отстраняет от полета и не аннулирует их билет. Вещь изымают, и пассажиры спокойно летят дальше, - рассуждает Алеся Григорьева. - Почему же к нашим детям относятся настолько строго? Ведь из-за банального недоразумения у выпускников рушится их судьба. А страна лишается будущих инженеров, педагогов, хирургов. Не слишком ли жестоко мы их наказываем?



Спустя несколько дней после случившегося Григорьевым позвонили из министерства образования региона и пригласили на комиссию, сообщив, что в отношении Яромира будет составлен протокол об административном правонарушении. В результате парню светит штраф за нарушение правил ЕГЭ и испорченная биография. Ведь наличие "административки", к примеру, может стать препятствием для работы в правоохранительных органах.

Вчера Яромир Григорьев написал письмо первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яне Лантратовой, в котором подробно рассказал о случившейся ситуации. Она отреагировала молниеносно.

"Связалась с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, он оперативно организовал проверку. Информация подтвердилась, - сообщила Лантратова в своем Telegram-канале. - В 9:24 мальчик зашел в аудиторию и практически сразу же спросил у организатора, можно ли использовать калькулятор, получил отрицательный ответ и сдал его. В 10:00 его удалили с экзамена. Школьник целый час сидел в штабе, долго что-то писал, в 11:00 ушел. В этой ситуации удалось разобраться быстро. Утром получила обращение, день ушел на проверки, вечером Анзор Ахмедович сообщил мне, что мальчик сможет пересдать экзамен! Позвонила ему, обрадовала!"



В минобре региона ситуацию пока не комментируют. Впрочем, Лантратова обратила внимание, что без вмешательства на федеральном уровне эта история вполне могла бы закончиться совсем иначе - "человеческий фактор есть во всех сферах".

Только в прошлом году за подобные нарушения от ЕГЭ были отстранены около тысячи выпускников. Может быть, пришло время пересмотреть правила?