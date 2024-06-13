Стоит ли выпускникам пересдавать ЕГЭ-2024 и что нужно учесть

В этом году Единый государственный экзамен проходит по новым правилам: впервые выпускники школ получили возможность пересдачи без потери года. Однако не всегда это счастливый билет в вуз мечты. Специалисты предупреждают о подводных камнях нововведения, о которых стоит знать и школьникам, и их родителям.

«Пересдавать можно только один предмет — не важно, по выбору он или нет. Тот результат, который ученик получил в первый раз, аннулируется. Нельзя будет выбрать между двумя результатами», — рассказала Super эксперт Единого государственного экзамена Юлия Нефедова.



При принятии решения о пересдаче преподаватель посоветовала трезво оценить эмоциональное состояние ученика: ведь экзамен, тем более повторный — это всегда волнение и стресс.

«Также важно учитывать сроки подачи документов в вузы. Некоторые из них проводят дополнительные вступительные испытания. Я рекомендую 10 раз подумать, прежде чем подавать заявление на пересдачу, чтобы не ухудшить результат, и рационально, без спешки выбрать учебное заведение», — отметила эксперт.



Кроме того, задания могут оказаться сложнее — нет никаких гарантий, что варианты будут полностью аналогичными тем, что были в основной период проведения итогового экзамена.