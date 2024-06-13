Более пяти миллионов детей отдохнут этим летом в лагерях

Этим летом более 5,3 миллиона российских детей смогут отдохнуть в различных оздоровительных лагерях. Для них уже начали работать около 40 тысяч организаций.

Будь готов!

В начале июня сто представителей Содружества вожатых Ямала собрались в Тюмени на трехдневный слет, чтобы проверить свою подготовку к летнему сезону.

"Сейчас лагерь - это одна из самых эффективных площадок для знакомства детей с направлениями молодежной политики. Уже не первый год мы интегрируем в программы смен различные профильные мастер-классы и клубные формирования", - рассказал директор АНО "Содружество вожатых Ямала" Максим Артемов.



Этим летом в оздоровительных лагерях отдохнут более 7,8 тысячи детей Ямало-Ненецкого автономного округа. И вместе с ними - 299 детей из Белгородской области и тысяча детей из Донецкой Народной Республики.

Мэр Салехарда Алексей Титовский в беседе с корреспондентом газеты "Красный Север" сообщил, что в одном из пришкольных лагерей ребята проведут ближайший месяц. Он также рассказал, что знакомство волновахских школьников с регионом произошло на выставке "Россия" на ВДНХ, где им довелось примерить костюмы северных этносов.

Алексей Титовский пообещал приложить все усилия, чтобы на Ямале побывало как можно больше ребят из Волновахи. Для этого откроются 74 пришкольных площадки для летнего отдыха детей.

Приятное с полезным

Летний отдых школьников надо организовать так, чтобы наполнить его полезными занятиями. Хороший тому пример показывают в Тамбовской области.

Здесь на базе общеобразовательных организаций будут работать 32 лагеря с дневным пребыванием детей. В их числе и школа №2, построенная благодаря нацпроекту "Образование". У нее инженерно-технологическое направление, поэтому и лагерь с дневным пребыванием назвали "Инжинириум".

"Тематическая программа смены называется "Научный город", - рассказала заместитель директора школы Надежда Перовская. - У нас будет 12 отрядов. В игровой форме ребята займутся краеведением, лего-конструированием, моделированием. Этому поможет современное оборудование в классах. Много времени будем проводить и на свежем воздухе. В распоряжении ребят несколько площадок и даже лазерный стрелковый центр".



В Правительстве Тамбовской области выделили из местного бюджета более 484 млн рублей на оздоровление детей летом. По сравнению с предыдущим сезоном это больше почти на 40 млн.

Планируется, что летом отдохнет 51 тысяча детей. В загородные детские лагеря поедут более 16 тысяч школьников.

Право на бесплатные путевки имеют девять льготных категорий - дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и другие. Газета "Тамбовская жизнь" уточняет: ребятишкам из семей, где есть участники специальной военной операции, уделят особое внимание. На бесплатный отдых на тамбовскую землю приедут дети из Донбасса.

По-доброму, по-семейному

В Костромской области на базе центра образования "Волжский", построенного благодаря нацпроекту "Образование", организован пришкольный лагерь. Он имеет статус комплексного развивающего детского центра. Классы укомплектованы новейшим интерактивным и учебным оборудованием.

"Лагеря с дневным пребыванием и разновозрастные отряды сегодня очень востребованы. Дети находятся с педагогами, под присмотром, участвуют в развивающих мероприятиях, родители за них спокойны", - отметила директор центра образования "Волжский" Наталья Рыжова. "В этой смене, - пояснила начальник пришкольного лагеря Ольга Лапина, - большое внимание будем уделять семейным ценностям, воспитывать патриотизм. Все занятия рассчитаны на развитие творческого потенциала ребенка".



Справка "РГ"

В летней оздоровительной кампании примут участие более 600 тысяч специалистов, из которых 300 тысяч - педагогические сотрудники и 66 тысяч - вожатые, прошедшие специальное обучение.

Расширилась сеть образовательных центров для талантливых школьников. Ребят примут филиалы "Артека": оздоровительный центр "Красная гвоздика" в Запорожской области и "Корсунь" в Севастополе.

Впервые будет работать центр воспитательных технологий "Маяк" на базе всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке. А также - летний палаточный лагерь "Рубеж" Всероссийского детского центра в селе Сукко Краснодарского края.

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