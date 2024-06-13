В магазинах появятся стикеры о запрете на продажу сигарет подросткам

В калининградских магазинах появятся стикеры и памятки о том, что курение вредно, а продажа подросткам сигарет и вейпов запрещена. Это произойдёт в рамках новой социальной кампании, получившей название «Спасибо за отказ», сообщает пресс-служба правительства региона в четверг, 13 июня.

Инициаторами акции выступают Общественный Совет по проблеме подросткового курения совместно с правительством Калининградской области. Планируется также наружная социальная реклама и распространение других информационных материалов, призванных снизить доступность табачных изделий для школьников.

«Кампания «Спасибо за отказ!» убеждает продавцов не продавать, а взрослых — не покупать вейпы и сигареты подросткам. Очень важно, чтобы федеральный запрет соблюдался», – прокомментировала исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.



В мае Госдума также принимала участие в борьбе с никотинсодержащей продукцией. Были увеличены штрафы за курение в неположенных местах.