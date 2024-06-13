Причины школьного буллинга, мнение психиатра

Причиной школьного буллинга может быть агрессия в семье, рассказала в беседе с «Радио 1» детский психиатр Анна Портнова. По ее словам, также агрессия у ребенка может появиться из-за социальной среды, в которой он находится.

Причин этой агрессии несколько, но есть главная — большая часть форм и реакций формируется в семье. Родители своим примером, если не напрямую, оказывают влияние. Если семья не работает как институт воспитания по каким-то причинам, то такую роль берет на себя другая социальная среда — школа, улица и так далее, — объяснила эксперт.



Психиатр отметила, что жертвой травли в школе может стать любой ребенок, который либо бурно реагирует на провокации в свой адрес, либо не может адекватно ответить. Родителям рекомендуется помочь в таком случае ребенку разобраться с этой ситуацией. Они могут поговорить с сотрудниками учебного заведения или, если ничего не меняется, перевести ребенка в другую школу.

Чтобы полностью избавиться от этой проблемы, нужно отслеживать случаи психологического неблагополучия школьников, добавила Портнова. Кроме того, учителя должны вовремя замечать такие случаи и помогать их решать, заключила психиатр.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что, если ребенок подвергается травле в школе, родителям необходимо собрать максимум доказательств и обратиться с заявлением в администрацию учебного заведения. По его словам, в случае бездействия нужно писать жалобы в вышестоящие органы.