В Госдуме призвали учеников «взять тряпку и вытереть с доски»

Также дети должны помогать учителям накрывать стол к организованным завтракам.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко констатировала «потребительское» отношение родителей к педагогам. Иногда они общаются друг с другом через «претензию», отметила парламентарий.

«Родители действительно иногда потребительски относятся к учителю. Мы хоть ушли от слова «услуги» по отношению к человеку, который оказывает услугу, учит его ребёнка. Не воспитывает и образовывает. Образование — это формирование образа. Не воспитывает и образовывает, а оказывает такую услугу, пришёл и должен давать знания. Есть такая проблема. Не везде, но она существует на самом деле. Что с этим делать и как с этим бороться? Есть разные варианты. Нам предлагалось и в Государственной думе, есть разные законы о защите статуса учителя и так далее. Надо как-то по-другому научиться коммутировать между собой родителям и учителям. Сейчас всё через претензию. Одни и другие делают через претензию. Ученики и их родители должны научиться коммутировать с учителем, с воспитателем, преподавателем вуза. Это обоюдная ответственность. Не только за то, чтобы ребёнок приходил в школу чистым, опрятным и так далее. Ребёнок должен приходить уверенным в себе. Убедить его в том, что ты должен приходить уверенно, что тебя будут не просто учить, но тебя будут воспитывать, и ты готов должен быть к тому, что ты возьмёшь тряпку, вытрешь с доски, что ты поможешь учителю накрыть на стол, когда у вас организованные школьные завтраки, а не будешь приходить и ждать».



Ранее Пилипенко призвала сократить количество родительских чатов. Общение с педагогами и учениками должно происходить преимущественно в очной форме, считает парламентарий.