Почему «антикошки» неэффективно защищают от выпадения детей из окна

Конструкция не предназначена для удержания веса ребёнка. Детям стоит объяснять, что приближаться к стёклам нельзя. Важно установить в доме блокиратор для окон и отодвинуть мебель от подоконника.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила психолог, руководитель «Академии безопасности» Ольга Бочкова.

«Это надо проверять, честно говоря, не сталкивалась с «антикошками». Раз «антикошка», а не «антиребёнок», я бы не доверяла ей на 100%. Даже говоря про вес ребёнка и кошки, они несопоставимы. Москитные сетки не выдерживают детей, они очень быстро слетают с окон, если на них облокотиться. Это становится частой причиной из года в год, начиная со второй половины весны. Самый лучший вариант — это блокираторы на окна. Они есть разные — те, которые не дают окну широко открыться, те, которые не дают окно открыть. Здесь зависит от пожелания и возможностей родителей. Либо они ставят окно на замок, либо ставят специальные блокираторы для проветривания. Единственное, что должны знать на 100% родители всех детей, если вы открываете окно, где находится ребёнок, вы должны с ним находиться вместе и видеть, что он делает. Также может помочь отодвигать всю мебель от окна или организовывать пространство так, чтобы мебель не стояла у окна, и ребёнок не мог подставить стул или кресло, чтобы подняться на подоконник. Кроме того, культуру безопасности формирует и то, что мы в принципе не разрешаем ребёнку забраться на подоконник. Изначально обозначая это как табу, некое «нельзя», которое недопустимо в семье».



Сегодня в Москве два ребёнка выпали из окон в Москве. Родители в обоих случаях оставили открытым окно с москитной сеткой. Прокуратура города предупредила, что такая конструкция не удержит детей от падения.