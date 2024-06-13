Почему дети начали бегать на четвереньках? Всё о квадробике

Это тренд или неофициальный вид спорта, который предполагает, что дети копируют поведение животных. Подростки создают маски и изучают движения и повадки четвероногих, чтобы быть максимально на них похожими. Всё бы ничего, но теперь подростки добрались и до кормов для животных. Это уже грозит проблемами.

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Почему нельзя есть корм для животных

Как передал Shot, тренд вышел за разумные рамки и дети теперь едят кошачий или собачий корм, а потом бегут на улицу на четвереньках. Врачи обеспокоены происходящим, так как употребление таких кормов небезопасно для человека.

Во-первых, в корме много таурина, который необходим для иммунитета животных. Для человека вещество тоже необходимо, но, поедая корм, дозу можно превысить. Это грозит нарушением ритма сердца, а также язвой желудка или кишечника, объяснила диетолог Марият Мухина.

Во-вторых, употребляя корм из собачьей миски, можно подхватить множество вирусов и микробов, получить отравление или даже инфекционно-токсический шок. Ещё можно заработать гастрит, панкреатит и проблемы с почками.

Что такое квадробика

Скорее, это можно назвать игрой, в которую играют дети от 7 до 14 лет. Можно выбрать одного персонажа или имитировать нескольких. Помимо масок, в арсенале квадроберов есть накладные уши, искусственные хвосты и лапки-перчатки.

Научиться квадробике не так-то просто — нужна хорошая физическая подготовка и гибкость, чтобы, скажем, скопировать все движения кошки.

А у взрослых свои увлечения. Ранее «Секрет» рассказывал, как игра Hamster Kombat свела с ума миллионы людей. В ней нужно просто нажимать на хомяка.