Как определить стресс у ребенка перед экзаменом

Родителям выпускников в период экзаменов следует обратить внимание на пищевые привычки, сон и поведение ребенка. Это поможет выявить случаи, когда лучше обратиться за помощью к специалисту, рассказала ТАСС педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

"На что следует обратить внимание: пищевое поведение - возможно, у подростка пропал аппетит или, наоборот, он ест все подряд, не зная меры. <...> При сильной тревожности может появиться бессонница - возможно, подросток ночью никак не может уснуть, а днем засыпает на несколько часов, а просыпается вялым и уставшим. Поведение - например, ребенок всегда был общительным и жизнерадостным, а теперь стал замкнутым и грустным, или, наоборот, спокойный, уравновешенный подросток стал раздражительным, агрессивным", - пояснила психолог.



По ее словам, также важно интересоваться самочувствием ребенка. "Иногда головные боли, повышенное артериальное давление, расстройства пищеварения, высыпания на коже имеют психосоматическую природу. Для того, чтобы выявить истинную причину ухудшения здоровья, лучше проконсультироваться с врачом. Важно, чтобы родители не нагнетали обстановку, а стали опорой и поддержкой для ребенка в период экзаменов", - сказала Васильева.



При этом наблюдать за эмоциональным состоянием ребенка нужно деликатно - не быть навязчивым. Если он ведет себя как обычно, то достаточно просто поддерживать дома доброжелательную атмосферу, интересоваться, как прошел день, нужна ли помощь.

"А главное, сами сохраняйте спокойствие, чтобы ваше эмоциональное напряжение не стало стрессовым фактором для выпускника", - добавила собеседница.



Доверительные отношения

Педагог-психолог ГППЦ Марина Попова рассказала ТАСС, что иногда взрослые сами создают барьеры в общении с подростком, усиливая его сопротивление своей категоричностью и чрезмерной настойчивостью.

"Чтобы наладить отношения, сделать их более доверительными, попробуйте трансформировать общение с ребенком: относитесь к нему и его мнению с уважением, общайтесь без грубости, сохраняйте его и свои границы; не требуйте беспрекословно и тотчас выполнять все ваши указания; упреки и обвинения лучше заменить на "Я-высказывания", то есть говорите о том, что вы сами чувствуете по поводу его поступка или сложившейся ситуации", - пояснила она



Добавив, что необходимо давать подростку возможность высказываться и слушать, когда он говорит, не перебивая.

"Родителям надо научиться концентрировать внимание не на промахах и ошибках ребенка, а на его успехах и достижениях, пусть даже небольших. Также Попова рекомендовала, задавая вопросы, делать паузы, давая возможность ребенку собраться с мыслями, и не придумывать ответ за него. "Если подросток идет на контакт, не отвлекайтесь на телефонные звонки или на то, чтобы перевернуть подгорающие котлеты на сковородке. Сначала сделайте все срочные дела, а уже потом начинайте беседу. Это должны быть минуты, которые вы посвятите только своему ребенку. Слушайте внимательно, кивайте - это знак принятия и сотрудничества", - отметила психолог. "Если сказанное подростком кажется вам ерундой, воздержитесь от высмеивания. А если вы потрясены услышанным, не показывайте этого. Подросток доверился вам, потому что поверил, что вы хотите помочь, он очень уязвим в этот момент. Ваше возмущение и упреки могут возвести стену непонимания между вами", - подчеркнула Попова.



Родители могут рассказать, что они в этом возрасте тоже сталкивались с трудностями, но смогли их успешно преодолеть, поблагодарить ребенка за то, что он поделился тревожащими мыслями, и вместе поразмышлять о способах решения задачи. При возможности стоит провести время вместе: попить чай, сходить на прогулку, сыграть в настольную игру. Если подросток не идет на контакт, например, просит оставить его в покое, не входить в его комнату, не надо давить на него и требовать немедленно общаться.

Переключить внимание

Педагог-психолог ГППЦ Ольга Калинова отметила, что не следует игнорировать ситуацию, когда ребенок находится в состоянии эмоционального неблагополучия.

"Пусть ребенок чувствует, что дом - это место, где ему спокойно, где его ждут, где ему рады. <...> Если ребенок готов обсуждать с вами причину своих переживаний, выслушайте, спросите, как он видит выход из ситуации. Обсудите преимущества и недостатки разных способов решения возникшей трудности - это поможет ребенку понять, что из сложившейся ситуации есть выход", - сказала она. Также можно попробовать переключать внимание ребенка на другие сферы жизни: спорт, общение с друзьями, музыка, фильмы, готовка необычных блюд, книги, рисование на природе, общение с животными. "Мягко подтолкните ребенка к деятельности, которая наполняет его положительными эмоциями. Если он не против, проведите время вместе с ним. Избегайте других травмирующих ситуаций, <...> в этот трудный для ребенка период постарайтесь уберечь его от потрясений или значительных перемен, а главное - сами будьте источником спокойствия, радости, поддержки", - добавила психолог.



Она также посоветовала показать ребенку простые психологические приемы, например, написать "неотправленное письмо". Для этого надо взять лист бумаги и написать все, что тревожит. Послание может быть адресовано конкретному человеку, а может просто стать способом излить душу. Затем лист можно уничтожить, порвать на мелкие кусочки и выбросить.

Если родители чувствуют, что своими силами не удается восстановить эмоциональное благополучие ребенка, они могут обратиться в Службу неотложной психологической помощи ГППЦ. Также можно рассказать ребенку о ресурсах психологической помощи: о детском телефоне доверия 8-800-200-01-22 и анонимном чате с психологом для подростков "Мырядом.онлайн". Родители тоже могут получить бесплатную психологическую консультацию специалистов ГППЦ по телефону 8-800-250-11-91, или заполнив онлайн-форму на сайте центра.