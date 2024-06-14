Стал известен легкий способ сдать ЕГЭ

У выпускников этого года закончился основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Некоторые подростки проверили в своих сочинениях идею, предложенную одним из российских телеграм-каналов. Якобы благодаря лайфхаку многие получили высшие баллы за сочинение. Рассказываем подробности.

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В чём суть лайфхака

Telegram-канал «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ» рассказал, что если упоминать в экзаменационных сочинениях по русскому языку вымышленные цитаты Путина, можно получить высокий балл.

«Сочинение с Путиным сразу оценят лучше, я серьёзно (я несколько лет проводил эксперимент, и гипотеза подтвердилась: аргументы про Путина оценивают эксперты хорошо очень)», — порекомендовал автор «Поступашек».



По его словам, вымышленные цитаты президента добавляют в сочинения на ЕГЭ как минимум с 2022 года, и все использующие лайфхак «получили полный (или почти полный) балл».

Подписчики паблика проверили идею на практике и в этом году.

«Кстати, текст про Путина сработал», «В сочинении упомянул Путина — итог 97 баллов по русскому», «Схема действительно рабочая, лучший шаблон всех времён!» — рассказали выпускники.



Мнение депутата

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов оценил необычную идею школьников.

«Молодцы школьники, если они придумали и идут на такую хитрость, решая свою задачу — показать наилучший результат. Это тоже надо иметь мозги, чуйку политическую», — сказал он «Ридусу».



Причём, по его мнению, успех такой схемы доказывает вредность ЕГЭ для системы образования и ставит под вопрос даже одно из его главных достоинств — «возможность из глубинки поступать в хорошие вузы».

«Ко мне приходили из лучших вузов Москвы на практику студенты, которые 100 баллов по русскому имели, а в слове „молоко“ делали три ошибки», — объяснил депутат.



В начале июня депутаты предложили отменить единый госэкзамен. Один из авторов законопроекта — как раз Ярослав Нилов.

Реакция Рособрнадзора

В Рособрнадзоре заявили, что цитаты Путина (вымышленные или настоящие) никак не гарантируют высший балл за экзамен.