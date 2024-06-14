В Чувашии детям запретили находиться на пляжах без родителей

Депутаты Госсовета Чувашии приняли закон, ограничивающий пребывание детей и подростков до 16 лет на водоемах без присмотра родителей или заменяющих их лиц. За нарушение предусмотрена административная ответственность, сообщил на сессии прокурор республики Эдуард Гиматов.

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Изменения вносятся в региональный закон "О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие".

Законопроектом предлагается установить ограничение пребывания детей, не достигших возраста 16 лет, на водных объектах без сопровождения родителей, заменяющих их лиц или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

"Рассматриваем как дополнительный способ осуществления безопасности детей на водных объектах", - пояснил Гиматов.

По его словам, в 2021 году в Чувашии утонули 5 детей, в 2022 и 2023 годах - по 8 несовершеннолетних. "Буквально вчера на пляже в городе Чебоксары утонула девочка, в декабре ей бы исполнилось 14 лет. В большинстве случаев причиной утопления являются отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей, <…> отсутствие навыков плавания у детей, либо их недостаточность. <…> Дети <…> не всегда способны в полной мере понять опасность водоемов, в том числе имеющих сложный рельеф, перепады температур, <…> поэтому бесконтрольное нахождение детей на водоемах представляет реальную угрозу для их жизни и здоровья", - подчеркнул Гиматов.



Он добавил, что закон разработан преимущественно для профилактических целей и повышения уровня ответственности родителей.

"Если ребенок в воде, то [родители] должны быть рядом. Вчерашний случай: девочка 13 лет была в воде, родители <…> на пляже <…> не обеспечили безопасность ребенка. Мы же предлагаем, чтобы родители находились рядом с ребенком", - сообщил прокурор республики.



Было отмечено, что ответственность предусмотрена статьей 5.35 КоАП за систематическое невыполнение родительских обязанностей. Контроль за выполнением данной нормы будут нести субъекты профилактики, в том числе планируется проведение соответствующих рейдов на водоемах.