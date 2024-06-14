Стала известна программа юбилея самого известного детского лагеря РФ

В 2025 году самый известный детский лагерь Советского Союза и России «Артек» отметит свое столетие, объявила первый заместитель директора ФГБОУ «МДЦ «Артек» Елена Живогляд. По ее словам, к этому значимому событию планируется организация ряда мероприятий как на внутрироссийском, так и на международном уровне.

© РИА Новости

На праздник планируется пригласить министров для посещения юбилейных смен, а также намечены значительные международные мероприятия, сообщила в интервью «ФедералПресс» Живогляд.

Среди них, например, международная конференция и традиционные артековские чтения, запланированные на апрель. Также особое внимание будет уделено самому дню юбилея, который будет отмечаться 16 июня.

Елена Живогляд напомнила, что «Артек» сотрудничает с 120 партнерами в России и 14 за рубежом, и совместно реализует около 300 программ.

Уже в 2024 году в лагере было 120 тематических партнеров в России и 14 международных. Почти половину программ здесь провели совместно с партнерами, что открывает широкие возможности для детей, приезжающих на смены, чтобы раскрыть свой потенциал в различных областях, подчеркнула замдиректора лагеря.

Ранее туристы в Сочи возмутились дороговизной пляжных туалетов, а также эксперт Кардиакос рассказала, почему путешествия спасают от апатии.