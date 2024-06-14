В Минцифры не видят необходимости родительского интернет-контроля

В Минцифры считают оптимальным проводить просветительскую работу среди родителей по безопасному поведению детей в интернете, а не создавать единую систему родительского контроля, которая может стать целью для хакеров. Об этом 14 июня заявил член Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, передает ТАСС.

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Ранее сенатор направил запрос в министерство о мерах защиты детей от цифровых угроз. Он попросил сообщить о текущем положении дел в этой области, а также о принимаемых министерством мерах. Помимо этого, парламентарий положительно оценил возможность создание единой системы контроля. По его мнению, это позитивно скажется на уровне защищенности детей от нежелательной информации. Однако условием назвал добровольное внедрение такой системы.

«С учетом имеющихся возможностей родительского контроля, статистических данных и прогнозируемого повышенного интереса хакеров к потенциальной единой системе родительского контроля предполагается оптимальным проводить работу по линии просвещения родительского сообщества», — говорится в ответном письме, подписанном заместителем министра Бэллой Черкесовой.



В Минцифры планируют продолжить просвещение родителей и вовлекать их в формирование сбалансированной информационной среды с учетом актуальных вызовов и угроз, рассказал Гибатдинов. По его мнению, функция «родительский контроль», предоставляемая многими провайдерами, — это одно из возможных решений по ограждению детей от нежелательной информации. Однако, «некоторые инструменты этой функции являются платными», из-за чего уровень защищенности детей снижается, добавил парламентарий.

Как писала «Парламентская газета», первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в январе этого года предложила кабмину рассмотреть вопрос создания Всероссийской единой системы родительского контроля. Еще одно предложение касается обязанности цифровых платформ автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей.