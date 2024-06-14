Толмачев призвал разобраться с вопросом получения золотых медалей при пересдаче ЕГЭ

Министерство просвещения должно урегулировать вопрос, связанный со сроками пересдач ЕГЭ и решением о награждении медалью. Об этом «Российской газете» сообщил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат фракции «Единая Россия» Александр Толмачев.

© Дума ТВ

К примеру, в результате недавних скандальных обысков на входе в школу некоторые дети были вынуждены отправляться на переписывание экзамена из-за плохого самочувствия. Будет обидно и несправедливо, если в таких условиях школьник, который годами показывал отличный результат, упорно шел к своей цели, приносил победы на олимпиадах и конкурсах, потеряет возможность получить заслуженную награду, сказал он.



Ранее первый зампред Комитета ГД по просвещению, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова сообщила, что предложение изменить процедуру ЕГЭ будет рассмотрено 4 июля.