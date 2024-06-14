Как правильно кормить детей в жару

Несмотря на летнюю жару, дети также активны, поэтому в их рацион необходимо включать легкоусвояемый белок. Об этом в пятницу, 14 июня, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

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По словам эксперта, родителям необходимо следить за рационом детей и наполнять его кисломолочными продуктами, яйцами, говядиной и птицей.

— Белок лучше усваивается с овощами, поэтому включите в меню раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень. А чтобы ребенок ел с аппетитом, сместите обед, приходящийся на пик жары, на время полдника, — рассказала Басова.



Врач предупредила, что детям нельзя давать колбасные изделия и фастфуд. Помимо этого, особенно важно соблюдать питьевой режим — дети должны выпивать не менее 40 миллилитров воды из расчета на килограмм веса в сутки. Диетолог советует готовить ребенку зеленый чай, отвары шиповника или несладкие компоты, сообщил телеканал «360».

Существуют стандартные способы для кормления малышей, однако некоторые из них могут приводить к излишнему набору веса. Об этом сообщила детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина.