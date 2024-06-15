Психолог предупредила об опасности Hamster Kombat

Игра Hamster Kombat, которая быстро набирает популярность в интернете, может не принести ощутимой прибыли, а наоборот, привести к проблемам с психикой, предупреждают эксперты. Дети могут стать зависимыми от подобных игр, так как они способствуют легкой выработке дофамина, и теряют интерес к другим видам деятельности. Это может привести к ухудшению внимания и памяти, а также к повышенной вспыльчивости и агрессии. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на слова детского психолога Натальи Наумовой.

Наумова предостерегла, что если у ребенка есть сверхидея, например собрать наибольшее количество монет, он может отказаться от сна и общения с людьми, организовав свой досуг только вокруг гаджета. Это может привести к перенапряжению нервной системы и развитию психических заболеваний.

В свою очередь психотерапевт Владимир Файнзильберг отметил, что увлечение детьми гаджетами отвлекает их от чтения, подвижных игр и самостоятельного мышления. Он также отметил, что зависимость возникает у детей и подростков быстрее в силу незрелости их психики и отсутствия соответствующего примера родителей.

Разработчики игры обещают, что выпустят криптовалютный токен, который якобы получат игроки. Но эксперты предупреждают, что это может быть опасным для детей, и рекомендуют родителям максимально разнообразить досуг ребенка, выбирая для него увлечения, в которых он будет чувствовать себя значимым и будет находиться в окружении единомышленников. Важно также проводить с ним больше времени за общим делом.