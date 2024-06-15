Ваш выход на 100 баллов: актуальные тренды для выпускного

28 июня школьников ждет грандиозный общегородской выпускной вечер. Первый бал, как известно, должен стать особенным. И образ для него пора подбирать уже сейчас. «Вечерняя Москва» вместе с экспертом моды, телерадиоведущим Владиславом Лисовцом разбирала актуальные тренды для выпускного.

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При составлении образа на выпускной вечер самое главное — легкость. Не стоит наряжаться, как на карнавал или закрытое вечернее мероприятие, потому что выпускной бал — это, можно сказать, праздник юности. Не стоит приходить в платьях или юбках супермини. Несмотря на то что сегодня такая длина актуальна, важно понимать суть мероприятия. Девушкам лучше выбирать одежду нежных тонов, струящиеся ткани. В общем, что-то очень женственное.

Можно попробовать совместить романтизм и добавить в это совсем чуть-чуть пикантности — без перебора. При этом необязательно выбирать платье. Важно понимать, что все зависит от интересов человека. Можно надеть классический костюм или джинсы с белой футболкой и большим пиджаком. Такое тоже имеет место. Парням стоит взять на заметку смесь классики и повседневного стиля. Но делать это надо опрятно и складно. Очень стильно будет выглядеть образ: джинсы, белая рубашка, галстук и черные ботинки.

Также парням стоит отказаться от облегающих костюмов, укороченных брюк, как будто они не по размеру. Кеды, футболка, неширокий галстук, не сильно приталенный пиджак, более свободный — все это будет хорошо смотреться.

Кроме того, не стоит дополнять образ надуманными, навороченными прическами: волосы нужно слегка уложить, но при этом они должны выглядеть здоровыми и натуральными.

Однако в любом случае важно понимать, что нет никаких правил. Просто важно соблюдать баланс и не превращать этот вечер в неуместный выход невесты. Думаю, что при выборе наряда на выпускной нужно опираться именно на нежность, свежесть и легкость.

Цветы и тут и там

В качестве аксессуара девушкам стоит обратить внимание на броши. Особенно цветочные. Сейчас их огромный ассортимент на маркетплейсах, и можно найти вариант как в тон платью, пиджаку, так и в контраст. Это оживляет наряд. Цена: от 250 рублей.

Кокошник заказывали?

Не подумайте, что речь идет о громоздких конструкциях. Дизайнеры адаптировали русский народный аксессуар для повседневной жизни и выходов в свет. Получился очень стильный ободок. Не надо выбирать сверкающий «бриллиантами», присмотритесь к варианту из экокожи, бархата, с принтами. Выглядит суперстильно и с платьем, и с костюмом. Цена: от 350 рублей.

Следим за серьгами

Девушки могут дополнить свой образ аксессуарами. Но здесь важно не перегрузить образ. Можно надеть объемные или длинные серьги, колье, если платье минималистичное. Если наряд яркий, то количество аксессуаров стоит сократить.

Разная палитра

Сегодня совсем не обязательно, чтобы обувь и сумка у девушки были одного цвета. Они могут быть разных тонов, создавая акцент. Главное, чтобы стиль этих элементов не создавал «разногласий» между собой.

Даешь рок-н-ролл

Парни могут также разбавить образ, добавив немного рока. Можно найти винтажную футболку с принтом советской рок-группы и надеть пиджак. В дополнение добавляем широкий кожаный ремень с шипами и цепочку.

Надену пачку — и вперед

Что касается юбок, то, как и в прошлом году, актуальными остаются легкие полупрозрачные, при этом многослойные юбки из фатина. Как их еще называют — юбки-пачки. Но они не должны быть короткими. Такой фасон отлично сочетается и с пиджаком, и с футболками, можно подобрать струящийся вариант кофты. Такая юбка любой образ сделает праздничным и очень молодежным. Цена: от 1200 рублей.

ТРАТИМ С УМОМ

Во время покупки наряда для выпускного желательно задуматься над тем, будет ли выбранная одежда актуальна и в повседневной жизни. Так вещь сможет прожить не один вечер. Например, в дальнейшем классический костюм можно носить полностью или разделить на два разных образа: джинсы и пиджак или же брюки с рубашкой свободного кроя. Однотонные струящиеся платья будут гармонично смотреться и во время похода в театр, и на прогулке по парку.

Платье нежно струится

Фасоны платьев со струящимися драпировками могут быть самыми разными. Чаще они встречаются в приталенном виде. К ним же относятся и популярные сегодня платья-комбинации, которые отлично сочетаются с объемными пиджаками. Длинный вариант может быть с цветами. Цена: от 2000 рублей.

И в пир, и в мир

Белая рубашка свободного кроя (от 1500 рублей) или футболки (от 700 рублей) — отличная база для нарядов. При правильном сочетании они будут смотреться выигрышно. Футболку сбалансирует неприталенный пиджак, а свободную рубашку — узкий галстук.

Все пышное убираем

Бал у нас ассоциируется с платьями принцессы — корсетами, пышными юбками. Это неудобно, неактуально и стоит недешево. Так что пышные юбки в сторону, отдаем предпочтение элегантной классике с минимальным количеством деталей. Пусть ваш наряд украшает разрез, открытая спина, необычный вырез, сборка, яркий цвет. Дополните образ аксессуарами — и готово. Цена: от 2500 рублей.

Для настоящих джентльменов

Самый выгодный вариант во все времена для парней — классический костюм — тройка либо смокинг. Главное, чтобы костюмчик сидел по плечам и брюки не собирались гармошкой. Так что подойдите к примерке тщательно. А потом хороший костюм пригодится вам и в университете. Цена: от 7000 рублей.

Достаем бабочку

Парни могут разбавить свой образ галстуком-бабочкой (от 350 рублей) — этот аксессуар уже несколько сезонов как вернулся и продолжает быть очень актуальным. Сейчас предлагают бабочки самых разных фасонов, в том числе ручной работы. Также костюм можно разбавить платком в кармане (от 300 рублей) или живым цветком. Но в таком случае желательно отказаться от других аксессуаров — никаких ярких ремней.

Поменьше грима

На выпускной, конечно, хочется прийти в ярком образе, но с макияжем надо быть поаккуратнее. Он легко прибавит вам минимум лет пять. Но можно сделать акцент яркими стрелками либо поярче накрасить губы — в любом случае должен быть баланс. И добавьте для свежести легкий румянец и блеск на скулы.

Стильно, молодежно

Парням, которые хотят выделиться, стилист Владислав Лисовец рекомендует такой образ: простые брюки (от 1500 рублей), футболку (от 800 рублей) с принтом в тон и пиджак (от 2500 рублей), который будет отличаться по цвету и контрастировать.

Руки в брюки

Девушки, которые не любят платья, могут надеть костюм (от 2500 рублей). Здесь важно уделять внимание крою брюк и пиджака — они должны быть свободными. Цвет можно выбрать любой. Даже «кричащих» оттенков. Можно добавить яркий топ или корсет (от 1000 рублей) для «изюминки».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Буттиева, визажист: