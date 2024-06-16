Психолог назвал правила, которые помогут стать хорошим отцом

Родители являются одними из важнейших фигур в жизни ребенка. Если мама дает заботу и ласку, то папа помогает усвоить правила социума и приобрести новый опыт. К Международному дню отца, который отмечают 16 июня, спросили психолога, каких принципов следует придерживаться мужчинам в воспитании детей.

© Сетевое издание m24.ru

Папа – это пример

Отцовство не только радостное событие, но и серьезные обязанности, рассказал Москве 24 московский психолог Денис Хакимов. По его словам, роль папы в семье заключается в том, чтобы помочь ребенку найти жизненные ориентиры и объяснить, "что такое хорошо и что такое плохо".

Для девочки же папа не только защитник в прямом смысле слова. Помимо того, он является примером будущего партнера и здоровых отношений, подчеркнул специалист. Отцовская любовь к дочери и жене дает девочке представление о привязанности, самоуважении и личных границах.

Чтобы передать детям правильные ценности и ориентиры, стать для них позитивным примером, поддержкой и опорой, эксперт посоветовал придерживаться ряда простых рекомендаций.

Чек-лист хорошего отца

Первое, с чего нужно начать каждому отцу, – перестать стремиться к идеалу и быть реалистичнее. По словам Хакимова, за красивой картинкой "лучшего в мире папы" может быть много стереотипов, которые не всегда имеют под собой основу. Даже при огромном стремлении невозможно постоянно угадывать желания ребенка, всегда уделять ему много внимания или покупать все самое лучшее. Вместо того чтобы думать об идеальном образе, лучше регулярно демонстрировать детям любовь и проявлять привязанность.

"Конечно, кто-то более склонен к выражению эмоций, а кто-то ведет себя сдержанно. Тут нужно уметь одновременно быть собой, демонстрируя преданность. И речь не только о ребенке. Важнейшая сторона развития – это здоровые отношения между родителями. Через них дети впитывают понятия о любви и поддержке", – Денис Хакимов, московский психолог.



Не менее важным является помощь по хозяйству со стороны мужчин. Благодаря такому вкладу удастся грамотно распределить нагрузку между всеми членами семьи. В результате каждый родитель сможет поучаствовать в воспитании ребенка и уделить время себе.

В воспитательных вопросах психолог рекомендует мужчинам применять собственный опыт из детства.

"Возможно, ваш отец был той фигурой, на которую хотелось равняться. Почему бы не закрепить это уже в собственной семье? И наоборот: то, что было неприятно, деструктивно – тоже опыт. Зная, как делать не надо, в наших силах избегать негатива, с которым, к сожалению, столкнулись сами", – объяснил Хакимов.



Кроме того, отцам стоит набраться терпения. На практике дети не всегда будут слушаться. Например, с подростками могут возникать конфликты из-за того, что они переживают гормональную и психологическую перестройки. В таких случаях у родителей есть соблазн перейти на крик, но делать этого не стоит.

"Нужно принять тот факт, что, став отцом, вы неизбежно меняете привычный уклад жизни: появляются новые обязанности, заботы, большая ответственность", – подчеркнул психолог.



В случае если отцу не удается выстроить общение с сыном или дочерью, нужно не бояться просить о помощи специалистов. Они помогут приобрести уверенность и наладить контакт.

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.