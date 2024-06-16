Крестить ребенка или нет: священники объяснили, чего не стоит бояться родителям

«Кулик»: православному ребёнку необходимо духовное воспитание с детства.

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В Русской православной церкви считают, что новорождённого нужно крестить обязательно. Мнение священнослужителей приводит ИА «Кулик».

Публикацию подготовили для родителей, которые не знают, хотят ли они крестить малыша. Многие объясняют это тем, что, возможно, ребёнок вырастет и захочет сменить веру.

«Священники уверяют, что ребёнку необходимо духовное воспитание с раннего детства. Батюшки убеждают, что если с взрослением православный захочет сменить веру, то он сможет это сделать», — приводит Общественная Служба Новостей мнение представителей церкви.



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