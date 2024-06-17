Стоматолог рассказал, можно ли лечить зубы во время беременности

В течение всей беременности будущая мама концентрируется на здоровье будущего малыша. Но бывает так, что в этот непростой период у женщины возникают проблемы с зубами. Что делать в этой ситуации, рассказал «Вечерней Москве» стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

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Лучше подготовиться

В идеале, конечно же, зубы нужно вылечить до беременности, ведь во время нее совершенно нежелательны такие процедуры, как рентгеноскопия и анестезия. К счастью, сегодня все больше женщин планируют беременность и ответственно относятся к своему здоровью. Соответственно, они предварительно посещают стоматолога и устраняют все имеющиеся проблемы с зубами. Это снижает риск возможного заболевания зубов во время беременности, но все же не сводит его к нулю.

Бывает так, что серьезная гормональная перестройка организма (а именно это происходит во время беременности) влечет за собой проблемы с иммунитетом, что сказывается на состоянии ротовой полости. Плюс возможно возникновение недостатка кальция, который крайне важен для здоровья зубов.

Консультация врача

Во-первых, желательно все же не допустить возникновения новых очагов кариеса при беременности. Для этого необходимо тщательно чистить зубы, включить в рацион продукты, богатые кальцием и теми витаминами, которые рекомендует гинеколог.

Во-вторых, при появлении болевых ощущений в ротовой полости следует проконсультироваться у стоматолога. Врач выявит проблему и определит лучший способ ее решения. Возможно, ничего страшного не происходит, и врач посоветует прийти уже после рождения ребенка или же выполнит допустимые при беременности манипуляции.

Важно понимать, что особой опасности плод подвергается в тот период, когда еще не сформировался плацентарный барьер, то есть в первые недели. И если уж лечение или удаление зуба никак нельзя отложить, то это можно делать в период с 13-й по 32-ю неделю.

Если очень болит

При острой боли визит к стоматологу обязателен, ведь боль сигнализирует о воспалительных процессах, которые могут нанести вред здоровью плода. Такие заболевания, как кариес и пародонтит, возможно лечить при беременности, подбирая максимально щадящие анестетики. Также возможно удаление зуба, если для этого есть медицинские показания: сильные разрушения, возможность занесения инфекции, сильная боль.

А все, что связано с исправлением прикуса и установкой имплантов, можно и нужно отложить на период после рождения ребенка.